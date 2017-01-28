Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona’da harika bir sezon geçiren ve başarılarıyla İspanyol basınının gündeminden düşmeyen Arda Turan, sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Bir süre önce başını Rıdvan Dilmen’in çektiği anayasa referandumuna ‘evet’ kampanyasına katıldığı için sosyal medyada ağır hakaretlere uğrayan Arda, “Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete yok” cevabını verdi. Kimseyi kırmadan, kişisel fikrini açıkladığını söyleyen başarılı oyuncu, “Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk’e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir. Defalarca bayrağımızı, milyarların gözü önünde, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, bunları hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

KARİYER REKORU KIRDI

Arda bu sezon Barcelona’da 13 gol 6 asistle 19 gole katkı yaptı. Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında 5-2 kazandıkları maçta 1 gol atan Arda 13 gole ulaşırken, kariyerinin en skorer sezonuna ulaşmış oldu.