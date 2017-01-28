Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Bundesliga’dan Kartal Yuvası’na konan bir isim o… Andreas Beck dediğimizde onu anlatacak kelimeler “Disiplinli, görev adamı, iyi savunmacı” şeklinde sıralanabilir. Rakamlarına bakıldığında ise onu takımda ikinci kılan bir özelliği daha var. O da asistleri… Üç kulvarda mücadele veren Beşiktaş’ta en fazla asist yapan isim (9) Ricardo Quaresma… Portekizli oyuncuyu 4 asistle Andreas Beck izliyor. Ki bu Beck geçen sezonu 42 maçta toplam 1 asistle tamamlamış isim. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Beck, asist konusunda Oğuzhan’ın da Tolgay’ın da Atiba’nın da önünde.

Gönül’ün siftahı yok

Beck’in ilk görevi savunma özelliği olmasına rağmen hücum olarak sivrilmese de rakam olarak sivrilmiş durumda. Gökhan Gönül transferi sonrası teknik direktör Şenol Güneş’in yedekli kullandığı ve zorda kalınca sol bekte de oynattığı Andreas Beck, ligde iki asist yaptı. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde de takım arkadaşlarına 1’er gol attırdı. Beck’in kupada da 1 golü olduğunu vurgulayalım. 29 yaşındaki oyuncu 22 maçta süre alırken bölgedaşı Gökhan Gönül ise 17 maçta forma giymesine rağmen henüz golle ve asistle tanışamadı.

ASİST TABLOSU

FUTBOLCU MAÇ ASİST

Ricardo Quaresma 25 9

Andreas Beck 22 4

Tolgay Arslan 25 3

Atiba Hutchinson 23 3

Oğuzhan Özyakup 18 2

Dusko Tosic 22 2

Cenk Tosun 25 2

Gökhan İnler 19 2