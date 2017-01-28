Geçen sezon Bundesliga’dan Kartal Yuvası’na konan bir isim o… Andreas Beck dediğimizde onu anlatacak kelimeler “Disiplinli, görev adamı, iyi savunmacı” şeklinde sıralanabilir. Rakamlarına bakıldığında ise onu takımda ikinci kılan bir özelliği daha var. O da asistleri… Üç kulvarda mücadele veren Beşiktaş’ta en fazla asist yapan isim (9) Ricardo Quaresma… Portekizli oyuncuyu 4 asistle Andreas Beck izliyor. Ki bu Beck geçen sezonu 42 maçta toplam 1 asistle tamamlamış isim. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Beck, asist konusunda Oğuzhan’ın da Tolgay’ın da Atiba’nın da önünde. 
Gönül’ün siftahı yok
Beck’in ilk görevi savunma özelliği olmasına rağmen hücum olarak sivrilmese de rakam olarak sivrilmiş durumda. Gökhan Gönül transferi sonrası teknik direktör Şenol Güneş’in yedekli kullandığı ve zorda kalınca sol bekte de oynattığı Andreas Beck, ligde iki asist yaptı. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde de takım arkadaşlarına 1’er gol attırdı. Beck’in kupada da 1 golü olduğunu vurgulayalım. 29 yaşındaki oyuncu 22 maçta süre alırken bölgedaşı Gökhan Gönül ise 17 maçta forma giymesine rağmen henüz golle ve asistle tanışamadı.

ASİST TABLOSU
FUTBOLCU    MAÇ    ASİST 
Ricardo Quaresma    25    9
Andreas Beck    22    4
Tolgay Arslan    25    3
Atiba Hutchinson    23    3
Oğuzhan Özyakup    18    2
Dusko Tosic    22    2
Cenk Tosun    25    2
Gökhan İnler    19    2