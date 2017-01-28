Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına yarın 'merhaba' diyecek.



Trabzonspor, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu işleminin tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçında taraftarıyla buluşacak.



Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçı kazanarak tarihi bir galibiyet daha almak istiyor.

- İlk kez 3 maç

Trabzonspor, Gaziantepspor'u yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazanacak.

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 ve 18. haftada Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-maviler, Gaziantepspor karşısında da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

- Rodallega'nın oynaması bekleniyor

Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega'nın da ilk kez bordo-mavili takımın formasını giymesi bekleniyor.

Bordo-mavili takımda Gaziantepspor maçı öncesi Matus Bero ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.



Karadeniz ekibinin, karşılaşma için muhtemel ilk 11'i şöyle:

Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

- Saral: "Stadımızın dolmasını istiyoruz"

Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi ve spor kompleksinin koordinatörlüğünü de üstlenen Gökhan Saral, statta hazırlıkların tamamlandığını ve maç saatinin beklendiğini belirtti.



Trabzon'da iki gündür devam eden karın saha zeminini etkilemediğini ifade eden Saral, "Stadımız, modern bir stat. Alttan ısıtma özelliği var. Dolayısıyla saha zemininde bir kar birikimi olmadı. Taraftarımızla, camiamızla yeni stadımızda güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Saral, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçlarını galibiyetle tamamlamalarının önemli olduğuna işaret ederek, "Geçmişe vefa borcu olan takımımız açısından güzel bir veda oldu. Şimdi aynı takımımızın yeni stadımızda galibiyetle başlamasını istiyoruz." diye konuştu.

- Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları, kar yağışına ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösteriyor.



Saral, taraftar ilgisinden memnun olduklarını vurgulayarak, "41 bin 461 kişilik stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz. İklim şartlarına rağmen taraftarın yoğun ilgisinden memnunuz. Başkanımızın sponsor konusunda yapacağı açıklama ve yeni transferlerin sonlanma aşamasında olması camiamız açısından büyük hedeflere doğru yolculuğun devam ettiğini göstermektedir. Trabzonspor'un geleceğinin temelleri atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk futbolunun en modern tesisi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip kompleks, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor.



Akyazı mevkisinde, denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan tesis, 92 bin metrekare yeşil alana sahip.



Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı spor kompleksinin içinde 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.

Komplekste ayrıca, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.



Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanı bulunan stadın çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın oluşturduğu hava kirliliğini temizleme kapasitesine eş değer konumda bulunuyor. 6 bin 500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkati çekiyor. "Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olarak tarihe geçecek.



Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu yer alıyor. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard, 7,5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek olma özelliğini taşıyor.