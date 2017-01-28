Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın Rod Laver Arena'da oynanacak tek erkekler final karşılaşmasının biletleri karaborsaya düştü.Resmi sitede 413 ile 662 dolar (1600-2600 lira) arasında değişen maç biletleri kısa sürede tükenirken, biletler karaborsaya düşmesinin ardından 26 bin 450 dolara (102 bin lira) kadar alıcı buluyor.Karaborsacıların çeşitli internet sitelerinden satışa çıkardığı biletlerin ortalama fiyatı ise 10 bin dolara (39 bin lira) kadar ulaştı.Öte yandan, tenisseverlerin karşılaşmayı rahatlıkla seyredebilmesi ve izdiham yaşanmaması amacıyla organizasyon yetkilileri, maç sırasında Margaret Court Arena içine de dev ekranlar kuracak.
Dev maçın biletleri karaborsada
28.01.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Modern tenis tarihinin iki önemli ismi Federer ile Nadal arasında oynanacak Avustralya Açık finalinin biletleri, karaborsada astronomik fiyatlarla alıcı buluyor.
Etiketler : tenis,
442104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/442104.aspx
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20
2
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7
3
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4
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Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
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18
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21
13
Kasımpaşa
18
6
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9
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26
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21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
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18
3
5
10
16
26
10
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14
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O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
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10
4
4
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17
10
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Elazığspor
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