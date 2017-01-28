Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Sofuoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına sosyal medya hesabından katıldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sofuoğlu videoda, "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu çağrılarınızı aldım. Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabiki bende evet diyorum.. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu güne kadar tüm dönemleri yaşamış görmüş ve şahitlik etmiş olan 104 yaşındaki nineme soruyorum? Sende evet diyormusun'' ifadelerini kullandı..

Sofuoğlu'nun ninesi ise; ''Recep Tayyip Erdoğan ''Evet'' diyorsa bende ''Evet'' diyorum.. Canımız feda olsun ona'' ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'na çağrı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanım Zeki Toçoğlu'ndan gelmişti.

Kaynak: TGRT Haber / Faruk Arvas