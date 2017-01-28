Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Spor Toto Süper Lig'de 36 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Akhisar Belediyespor ise 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Bu arada Galatasaray Akhisar maçı ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Akhisar maçı canlı anlatımı ile birlikte olacağız. Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı canlı skor kaç kaç bilgilerine sizler için hazırladığımız, ''Galatasaray Akhisar maçı beIN Sports CANLI (GS AKHİSAR)'' başlıklı haberden ulaşabilirsiniz. İşte Galatasaray Akhisar maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR [CANLI ANLATIM]

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

M.Ö.Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

M.Ö.Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

M.Ö.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

M.Ö.Riekerink: "Beşiktaş derbisine kadar 3 maçımız var, ilki Akhisar. Beşiktaş maçına kadar en iyi sonuçları almalıyız"

M.Ö.Tolunay Kafkas: "Genç oyuncu yetişmiyor diyorlar, iyi antrenör olursanız yetişir. Bugün 2000 doğumlu oyuncuyu (Hasan Ali) sahaya sürüyoruz"

M.Ö.Tolunay Kafkas: "Yabancı kuralı yanlış anlaşılıyor. İhtiyacımız varsa alacağız, yoksa genç oyuncuları ülkemize kazandıracağız"

M.Ö.Tolunay Kafkas: "Oyunun iki yönünü de oynamaya çalışıyoruz. Çok savunma oynamayacağız. Top Galatasaray'dayken oynatmamaya çalışacağız"

M.Ö.Cenk Gönen: "Fiziksel ve zihinsel olarak hazırız. Güzel bir futbol izletmek ve maç sonunda kazanan taraf olmak istiyoruz"

M.Ö.52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

M.Ö.Ev sahibi takımda Eray İşcan sakatlığı; Nigel De Jong cezası, misafir takımda ise Daniel Larsson, Soner Aydoğdu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

M.Ö.Akhisar Belediyespor'un yedekleri: Bora, Aykut, Muğdat, Onur, Tolga, Samardzic, Kadir

M.Ö.Akhisar Belediyespor'un ilk 11'i: Fatih, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Hasan Ali, Adu, Olcan, Özer, Vaz Te

M.Ö.Galatasaray'ın yedekleri: Cenk, Chedjou, Cavanda, Linnes, Rodrigues, Sinan, Eren Derdiyok

M.Ö.Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

M.Ö.Bu maçın canlı anlatımında sizlerle beraber olacağız.

M.Ö.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN İLK 11!

Muslara, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı günün erken saatlerinden bu yana ilgi odağında! Futbolseverler, nefes kesen mücadelen kimin çıkacağını büyük bir merakla beklerken iki takımın son durumunu da araştırıyor. Ligde 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük bir başarı örneği gösteren Galatasaray, son maçından hüsranla ayrılmış olsa da Akhisar Belediye maçına odaklanmış durumda. Peki, Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İki takımda 3 cezalı

Ev sahibi Galatasaray’da Ahmet Çalık ve De Jong, konuk ekip Akhisar Belediye’de ise Custodio kart cezaları nedeniyle bugünkü maçın kadrosunda yok.

TT Arena'da şok!

Galatasaray'ın 2 yeni transferi de ilk 11'de bulunmuyor. Bu isimlerden Ahmet Çalık cezalı iken Garry Rodrigues ise yedek durumda bulunuyor

Sınırda 5 isim​

Uzun süredir maçlara çok sayıda sınırda isimle çıkan Galatasaray’ın bu sorunu yaşayan tek oyuncusu De Jong kaldı. Aslan, haftaya Kayseri ile oynayacak. Akhisar’da ise Soner, Caner, Onur ve Serdar sınırda. Manisa ekibi haftaya Rize’yi konuk edecek.

6 maçtır kazanıyor​

Galatasaray, Akhisar karşısında tek puan kaybını 2013-2014 sezonunun 7. haftasında deplasmanda 2-1’lik sonuçla yaşadı. Cim Bom, ardından oynanan son 6 lig maçını da kazandı.

2 haftadır sıkıntı var​

Akhisar Belediye, ligde iki maçtır kazanamıyor. En son 16. haftada Konyaspor’u Manisa’da 1-0 mağlup eden Akhisar, son iki maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı, hiç gol atamadı.

Arena’da 300. gole 3 var

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında 3 gol bulması durumunda Türk Telekom Arena’da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300’e çıkaracak. Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena’da şu ana kadar resmi müsabakalarda 297 gol kaydetti. Galatasaray adına Türk Telekom Arena’daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan attı.

İki takım arasındaki 10. maç

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig’de 10. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 9 maçtan 8’ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyespor kazandı. Sarı-kırmızılıların 24 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi. İstanbul’da yapılan 4 maçı da kazanan Galatasaray, 14 gol atıp, 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul’da 3-0, Manisa’da 2-1’lik skorlarla galip geldi. 2013-2014’te Manisa’daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul’da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015’teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul’da 2-1, deplasmanda da 2-0’lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1’lik skorlarla galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Manisa’da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1’lik

skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı.

GALATASARAY'IN İLK 11!

Muslara, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

Türk Telekom Arena'da bugün saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Büyük bir merakla beklenen mücadele Digitürk'ün spor kanalı beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak.

Akhisar Belediyespor’un sarı kart cezalısı oyuncusu Custodio ve sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ile Daniel Larsson kafilede yer almadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın Galatasaray karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Enoch Kofi Adu, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Onur Ayık, Ricardo Vaz Te.

Transfer haberlerine yalanlama

Öte yandan bazı basın ve yayın organlarında çıkan Adebayor ve Duvier Riascos haberlerini yalanlayan Akhisar Belediyespor yönetiminin, yurt dışında oynayan bir santrafor ile kısa zamanda anlaşma sağlaması bekleniyor.

GALATASARAY – AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇLARININ GEÇMİŞİ

- Bugün Akhisar'ı konuk edecek Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle daha önce dokuz kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar bu maçların sekizinde sahadan galibiyetle ayrıldı..

- Galatasaray, Akhisar’la Süper Lig’de oynadığı iç sahadaki dört maçı da kazanırken toplam 14 gol attı (maç başına 3,5) ve sadece dört gol yedi.

- Josue, Akhisar’a karşı dört lig maçında iki gol atıp bir de asist yaptı.

- Galatasaray, evindeki son üç maçı kazanırken toplam 11 gol attı ve her üç maçta birer gol yedi.

- Gol krallığında Cenk Tosun (12) ve Riad Bajic’in (9) ardından üçüncü sırada bulunan Yasin Öztekin, bu sezon 13 isabetli şuttan sekiz gol çıkarttı.

RİEKERİNK'İN KADERİ ONA BAĞLI!

Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı öncesi kadroları ve son gelişmeleri değerlendirdi...

Sneijder döndü ve bu akşam banko oynuyor. Nasıl bir Galatasaray seyredeceğiz?

Galatasaray'ın kaderini bu akşam Wesley Sneijder değil, Josue belirleyecek. 10 numara bölgesinde değil, merkez orta sahada görev yapacak. Selçuk ile birlikte Galatasaray için en kritik isim Josue. Onun performansı, maçta sonuca kesin etki edecektir. Sneijder'den çok Josue'yi olumlu ya da olumsuz maç sonunda konuşacağız gibi görünüyor.

JOSUE SORUSUNUN CEVABINI KİMSE BİLMİYOR

Riekerink, Josue konusunda neder bu kadar ısrarcı?

Onu ne biz ne de yöneticiler anlamış değil. Bu sorunun cevabını bilen de yok. Josue kanatlarda, 10 numara bölgesinde oynadı. Bu akşam da dediğim gibi merkez orta sahada boy gösterecek. Portekizli futbolcu sezon başından beri bekleneni veremedi. Bir anlamda kendi kaderini tayin edeceği gibi ona çok güvenenen Hollandalı hocanın da durumu onun ayaklarına bağlı.

ŞAMPİYONLUK GİDERSE, PODOLSKİ DE GİDER!

Transferde adı gündemden inmeyen Podolski ilk 11'de. Galatasaray'da kalacak mı?

Japonya'da transfer Mart ayında bitiyor. Bu yüzden Podolski'nin, Galatasaray'daki durumu o aya sarkabilir. Japonlar beklemede. Bizde ise transfer 31 Ocak'ta bitecek. Podolski'nin durumuna göre golcü transferi de her an olabilir. Ancak, ilerleyen günlerde Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu atarsa, Alman yıldızın Japonya'ya gidişi kesinleşir.