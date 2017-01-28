6. dakikada Çaykur Rizespor ilk atağında öne geçmeyi başardı. Sol taraftan Jantscher'in ceza sahasına ortasında Ahmet İlhan Özek iyi vuramayınca top önünde sekti. Bu futbolcunun yere düşerken ikinci vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'den dönen topu Kweuke boş kaleye gönderdi: 1-0
15. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Özgür Çek soldan ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Saadane'nin kafa vuruşunda direk dibinden sekerek filelere doğru giden meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Şahin son anda kornere çeldi.
20. dakikada Mehmet Akyüz'ün orta sahanın sağ çaprazından ceza sahasına uzun pasında, Kweuke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
38. dakikada Latovlevici'nin soldan ceza sahasına yerden ortasında, Seleznov'un gelişine şutunda topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
43. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına pasında kaleci Ahmet Şahin'in öne çıktığını gören Kweuke'nin aşırtma vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Çaykur Rizespor defansının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası üzerinde önünde bulan Latovlevici'nin plase şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
64. dakikada Kweuke'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dhurgham İsmail, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Latovlevici sağdan ceza sahasına ortaladı. Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topa arka direkte Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmayı, Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.