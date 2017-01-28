Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u konuk etti.
YASİN TARİHE GEÇTİ
Yasin Öztekin 32. dakikada attığı golle Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadyumu'ndaki 300. golüne imzasını attı.
BAŞA DÖN
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u konuk etti.
YASİN TARİHE GEÇTİ
Yasin Öztekin 32. dakikada attığı golle Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadyumu'ndaki 300. golüne imzasını attı.
Etiketler : yasin öztekin,spor toto süper lig,akhisar belediyespor,galatasaray,