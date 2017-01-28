Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında evinde oynadığı Akhisar Belediyespor’u 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspro karşısında alınan mağlubiyete üzüldüklerini belirten Nazifoğlu, “Haddinden fazla üzdüler bizi, o kadarını hak etmiyordu çocuklar. Böyle bir geri dönüş olacağını tahmin ediyorduk ve düşündüğümüz gibi geçti maç. Diğer maçlara göre daha rahat geçeceğini düşünüyorduk” şeklinde konuştu.

“PODOLSKİ’YE ’HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN’ DEDİM"

Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski’nin transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, “Satılık oyuncumuz yok. Podolski burada kalmak istediği müddetçe bizim oyuncumuzdur. Biz zevkle kendisiyle beraber olmaya devam edeceğiz. Kendisine de ’Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde’ diye soyunma odasında söyledim. Madem o da burada çok mutlu, bizim de öyle bir niyetimiz yok. Podolski gittiği zaman yerine koyacağımız adamı bulma ihtimalimiz çok zayıf. Bizim de en büyük arzumuz burada kalması. Podolski’nin söylediklerine inanırım. Geçen hafta kendisi ben burada kalmak istiyorum demedi mi. Demek ki öyle böyle bir anlaşma yok. Bize böyle bir şey gelmedi Vissel Kobe takımından” diye konuştu.

“VOLKAN’A FEDERASYONUN TARAFSIZ KURULLARI AYNI CEZAYI VERECEKTİR"

Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena’da oynanan Euroleague mücadelesinde Volkan Demirel’in maç sonunda yaptığı hareketler hakkında konuşan Nazifoğlu, şunları söyledi:

“Bizim oyuncumuz böyle bir şey yapmıştır ve ceza yemiştir. Melo’yu kast ediyorum. Federasyonun tarafsız kurulları aynı cezayı verecektir diye düşünüyorum. Disiplin kurulu değişti mevzuatlar değişti derler mi diye biz şikayette bulunduk bundan sonra futbolcular dışarıda böyle küfürler edebilir mi edemez mi onu öğrenmek için başvuruda bulunduk. Onun cevabına göre futbolcular da hareket edecek tabii ki.”

Sneijder’in bugün çok iyi oynadığını belirten Nazifoğlu, “Sneijder bugün mükemmel bir oyun sergiledi. Sürpriz değil böyle oynaması. Bundan sonra da takımını maestro gibi yönetecek ve büyük zaferlere imza attıracak” dedi.

“BENİM KONUŞMAMDA BİR ŞEY YOK"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Divan Kurulu’ndaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Nazifoğlu, “Benim konuşmamda bir şey yok. Onun da ceza almasını istemem. Aynı tarzda değildi bizim konuşmalarımız. Bizim hakemden yanlış anlaşılmış düdüğünü astıracağım demedim. O düdüğünü asmazsa düdük onu asacak, kötü yönetmeye devam ettikçe kredisi düşecek manasında konuştum. Tehdit içeren en ufak bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERİN SON GÜNLERİ SÜRPRİZ OLUR"

Levent Nazifoğlu, transfer için ise, “Çalışmalarımız sürüyor. 65 milyon Euro’luk bütçeye uygun olması gerekir hem de bizim istediğimiz gibi oyuncu bulursak alacağız. Son günler ne getirir, her zaman sürpriz olur, fırsat olur. Öyle bir fırsat çıkarsa değerlendireceğiz. Hocamızla sezon sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.