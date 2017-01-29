Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sporun dünkü gündemi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Divan Kurulu’ndaki açıklamalarıydı… Ki haliyle hedefte Beşiktaş vardı. Siyah-beyazlıları yakından ilgilendiren bölüm transfer savaşlarıyla ilgiliydi! İki kulüp Mehmet Ekici konusunda Mehmet Topuz vakasını hatırlatan olaylar yaşarken Yıldırım, Beşiktaş’ta kendilerini isteyen oyuncular olduğunu söyledi ve isim de verdi: Ricardo Quaresma… Yıldırım, Sosa’nın da Fenerbahçe’ye “EVET” dediğinin altını çizerken kısa sürede tartışmalara sebep olan ve sosyal medyada en çok yorumlanan konu olan Quaresma konusunda farklı açıklamalar geldi. En önemli ve merak edilen Quaresma’nın ne söyleyeceğiydi…

"Küfür etmedi almazlar"

Beşiktaş’la sözleşme uzatma konusunda söz veren Portekizli oyuncu, Yıldırım’ın iddiaları sonrasında üzerinde Beşiktaş forması olan ve armasını öptüğü kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp “Bu amblemi öpüyorum çünkü bu kulübe hayranım. Oynayabileceğim kulüpte olmak istiyorum ve bu kulüp Beşiktaş. Herkese sevgiyle sarılıyorum” cevabını verdi. Ki menajeri Rui Costa da “Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bin tane ajans var ve herkes birbirine öneriyor. Biz Quaresma’yı kimseye önermedik. Quaresma zaten Fenerbahçe’de asla oynayamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aziz Yıldırım böyle bir şey söylediyse kesin bir problem vardır” ifadesini kullandı. Beşiktaş İletişim Danışmanı Rıdvan Akar da “Ben Quaresma’nın kimseye küfür ettiğini duymadım, almazlar” diyerek Fenerbahçe’ye küfür eden ve sonrasında sarı-lacivertlilere transfer olan İsmail Köybaşı olayına atıfta bulundu.

Aboubakar Sow’u üzdü

Afrika Kupası’nda Moussa Sow’lu Senegal’e penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Kamerun yarı finale çıktı. Golsüz biten maçta ilk 4’er penaltı gol yapıldı. Senegal 5. penaltıyı kaçırdı. Beşiktaşlı Aboubakar son vuruşu 90’a asınca Kamerun yarı finale çıktı. Kupada diğer yarı finalist ise Tunus’u 2-0 yenen Burkina Faso oldu.

Talisca’nın hayali

Siyah-beyazlıların Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı ve bonservisini almak için pazarlık yaptığı Anderson Talisca, Brezilya basınına konuştu… Bahia’dan Benfica’ya giden 22 yaşındaki Talisca, Corinthians’ta oynamanın hayalleri arasında olduğunu söyledi ama zaman vermedi.

Yolculuk var

Sezon başı ve devre arası takviyelerle kadrosunu zenginleştiren Beşiktaş, fazla forma şansı olmayan ancak kulübede oturması da üzüntü veren isimleri gönderiyor… Kerim Frei Birmingham’a satılırken Olcay Şahan da Trabzonspor’a verilmişti. Stopere Ersan Adem Gülüm takviyesi geldi ve stoper sayısı bir anda 6’ya çıktı. Rhodolfo’nun şansı azaldı. Ki sağ kanatta Quaresma, Aboubakar, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Tosun, Gökhan Gönül gibi opsiyonlar var. Şu andaki formuyla şans bulması zor görünen Aras Özbiliz de yeterli ve istenilen düzeyde değil. İki oyuncunun da Avrupa’da bir takıma kiralanmaları gündemde. Kayseri başta olmak üzere Anadolu’dan birçok takımın listesinde olan Veli Kavlak ise Beşiktaş’ta kalıp kendini yeniden göstermeye kararlı.