Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da ara transferde ayrılacağı iddiaları olan Alman yıldız Podolski için Japon basını dün önemli bir iddiada bulundu: "Karabük maçı, Podolski'nin son maçı.." Daha önce anlaştığı kulüp olarak anılan Vissel Kobe'nin 8 milyon Euro'ya (33.1 milyon TL) Podolski'yi ikna ettiğini, Galatasaray yönetimiyle bonservis pazarlıklarında ise sona yaklaşıldığını öne sürdü. Podolski'nin önümüzdeki ay Vissel Kobe takımıyla antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Galatasaray'ın Podolski'den 5 milyon Euro (20.7 milyon TL) gelir beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Podolski'nin gitmek istediğini açıklarken, Podolski ise kalmak istediğini söyleyerek tartışma başlatmıştı. Bu sezon ligde 12 maçta 3 gol 3 asistle takıma katkı yapan Alman yıldız, kupada ise coşmuş ve 4 maçta 10 gol atmıştı.

TFF CEZA VERMELİ

G.Saray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Podolski transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Nazifoğlu, "Kalmak istediği sürece kendisiyle devam edeceğiz. Soyunma odasında 'Hiçbir yere gitmiyorsun otur oturduğun yere' dedim şakayla. Podolski'nin yerine santrfor bulamadık. Yıllık 8'e anlaştı diyorlar. Ben Podolski'ye inanırım" dedi. Nazifoğlu küfür tartışmaları içinse, "Melo yapınca ceza yemişti. Aynı olayı F.Bahçeli futbolcular yaptı. Aynı cezayı almalarını bekliyoruz. Bundan sonra futbolcular dışarıda küfür edebilir mi edemez mi öğrenmiş olacağız" diye konuştu.

TARAFTARDAN YÖNETİME MESAJ

Galatasaraylı taraftarlar maçta skor 5-0 olduktan sonra da Podolski lehine tezahürat yaptı ancak oyundan çıkan Alman yıldız soyunma odasına gitmişti. Tribünler bunun üzerine tercüman Mert Çetin'den Podolski'yi yedek kulübesine geri getirmesini istedi. Maçı bırakan taraftarlar Podolski tezahüratlarıyla Arena'yı inletti. Taraftarlar maçtan önce her zamanki yumruk şov için çağırdıkları Sneijder ve Selçuk'un yerine ilk olarak Podolski'yi tribünlere çağırdı.

Terlikle yumruk şov

78. dakikada çıkan Podolski soyunma odasına gitti. Yoğun tezahürat üzerine terlikleriyle döndü ve taraftarlara yumruk şov yaptı.