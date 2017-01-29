Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'da haftalık yayın yapan Nedeljnik isimli dergiye kapak olan deneyimli antrenör, İstanbul'da verdiği röportajda Türkiye'de yaşanan terör olayları ve bunlarla ilgili düşüncelerini açıkladı.

TERÖR EYLEMLERİ HER YERDE OLUYOR

Obradovic: "Atatürk Havaalanı'na saldırı olduğunda tabii bunun sizin başınıza da gelebileceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü seyahat eden bir kişisiniz. Ardından bu tip terör eylemlerinin birçok yerde olduğunu ve bunlarla yaşamanız gerektiğini kendinize söylüyorsunuz." şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA FARKLI TEPKİ VERİLİYOR

Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının, Avrupa'nın farklı yerlerinde de gerçekleştiğine dikkat çeken Fenerbahçe antrenörü, buna karşın yerine göre farklı etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Obradovic, "Paris, Berlin ve Nice'te de bunlar yaşandı. Ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama Müslüman ülkelerde olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar. Bunlar birilerinin oğlu, annesi, kardeşi ya da dostu..." ifadelerini kullandı.