Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Wayne Rooney kariyerinin son dönemlerinde iyi para kazanmak için Çin'e gidecek.

MANU İNADI BİTTİ

Her zaman kariyerini Old Trafford'da tamamlamak istediğini söyleyen Rooney kararından vazgeçti. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Çin'den Rooney'e müthiş bir teklif yapılacağı yönünde...

HAFTALIK 5 MİLYON TL

İngiliz futbolcu kendisine yapılan haftalık 1 milyon Poundluk (yaklaşık 5 milyon TL) teklifi değerlendireceği ve sezon sonunda Manchester United'a veda edeceği belirtildi.

Son dönemde Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olduğu konuşulan Rooney, Çin'e gitmesi halinde en fazla kazanan futbolcu unvanının sahibi olacak. Wayne Rooney, İngiliz ekibinden haftada 300 bin pound (yaklaşık 1.5 milyon TL) kazanıyor.

İşte Çin'de en fazla kazanan futbolcular...

1-Carlos Tevez: 615 bin Pound

2-Lavezzi: 400 bin Pound

3-Oscar: 400 bin Pound