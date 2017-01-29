Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, Candaş Elbil xx, Murat Temel xx
Boluspor: Soner xx, Alim xx, Diarra xx, Furkan xx (Ramazan dk. 81 x), Umut xx (Musa Sinan dk. 66 x), Guido xx, Abdülkadir xx, Kadir xx (Burak dk. 54 x), Poepon xxx, Jansen xx, Vrede xx
Yedekler: Erdi, Necati, Fatih, Hakan,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Elazığspor: Serdar xx, Onur xx, Mehmet xxx (Ozan dk. 77x), Murat Kalkan xx, Aldin xx, Traore xxx (Mesut dk. 90 x), Timur xz (Gilles dk. 67 x), Hakan xx, Çağrı xx, Tom xx, Kehinde xx
Yedekler: Çağlar, Adem, Berk, Youssef Yeşilmen
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Hakan (dk. 33), Kehinde (dk 45) (Elazığspor), Poepon (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: Kadir, Alim, Burak, Ramazan (Boluspor), Hakan Bilgiç (Elazığspor)