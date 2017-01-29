Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta final karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Tenisin iki efsane ismi Federer ve Nadal’ın karşı karşıya geldiği karşılaşmada kazanan taraf 35 yaşındaki tenisçi Roger Federer oldu. Rafael Nadal’ı 6-4/3-6/6-1/3-6/6-3’lük setlerle 3-2 mağlup eden Federer, kariyerinin 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
Avustralya Açık’ta şampiyon Federer
29.01.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi Rafael Nadal’ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Etiketler : Avustralya Açık,federer,
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1
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12
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12
3
4
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18
20
39
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Fenerbahçe
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5
3
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14
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7
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20
1
27
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Osmanlıspor FK
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6
8
4
22
20
2
26
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Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
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24
10
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19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
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Gaziantepspor
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3
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Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
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9
5
4
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16
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Göztepe
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22
9
32
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Giresunspor
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8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Denizlispor
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8
5
6
28
22
6
26
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5
5
22
16
6
26
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Balıkesirspor
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6
6
6
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21
9
24
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Adana Demirspor
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5
11
3
20
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1
23
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Gaziantep BŞB
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6
4
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3
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Altınordu
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6
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22
13
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
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6
7
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2
15
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Manisaspor
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3
8
7
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11
14
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Samsunspor
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6
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Mersin İ.Y.
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3
4
11
13
39
26
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