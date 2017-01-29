Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Gaziantepspor maçı öncesi Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Usta, yeni stadın isminin Medical Park Arena olduğunu açıkladı.

Usta, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor tarihi için önemli bir gün. Yeni bir statla yeni bir hayata başlıyoruz. İçine olağanüstü başarılar sığdırdığımız 50 yıllık bir mazimiz var. Trabzonsporumuz nasıl bizden önce birçok başarılara imza atmışsa, sizlerle ve bizlerle inanıyorum ki bundan sonra nice başarılara imza atacaktır. Arkadan gelen Trabzonspor nesilleri için, Türkiye'deki futbolun ulaşabileceği başarılara imza atabilecek bir kulüp olan Trabzonspor için gelecek yıllar önemli olacak. Bugün bir ilki yaşayacağız. Hüseyin Avni Aker'de ki ruhu yeni stadımıza taşımak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gaziantepspor maçıyla başlıyoruz. Umarım buradaki ilk maçımızda başarılı bir başlangıca imza atmış oluruz" dedi.

