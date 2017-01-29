Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor'un evinde Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı yorumlayan Toroğlu, Fenerbahçe'yi ve Başkan Aziz Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi.

İŞTE TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Şener bir tane gol attırsa ne olur? 2-3 tane gol onun yerinden geldi. Sen önce işini yap. Amaaa... Takımda ne baş belli, ne bir şey belli."

"Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım içerden takımı dinamitliyor. Ben futbolcuyum, Fenerbahçe'de oynuyorum. Başkan diyor ki, onu alsaydım, bunu alsaydım, o gelecekti..."

"Ben kimim lan' diyor futbolcu? Bugünün tek sorumlusu Aziz Yıldırım'dır. Sanane rakipten, sanane MHK'dan. Sanane başkasının oyuncusundan. Fatih Terim hangi görevi nasıl yapıyormuş sana ne abi... Sen önce kendi takımınla ilgilen. Bak transfer yapamıyorsun."

"Daha farklı olurdu. 65'te falan 4 olsaydı 6-7 yerdi Fenerbahçe. Artık Volkan Demirel ile de olmaz. Her sene böyle işte böyle Volkan Demirel. Böyle atarlar adama. Bu skorun iki sorumlusu var. Birincisi Volkan Demirel, ikincisi Aziz Yıldırım."

"Fenerbahçe'de ruh değişimi lazım. Ama önce baştakı ''Tuz Ruhunun'' değişmesi lazım. O yüzden Fenerbahçe'den bir halt olmaz. Kusura bakmayın bu benim görüşüm. Fenerbahçe'ye 10 numara değil, başkan lazım. Aziz Yıldırım başka takımın oyuncularına konuşuyor. Bu sözleri kendi takım oyuncularını da etkiliyor."

"Fenerbahçe'de bana iyi oynayan 3 tane oyuncu sayın. Bir Mehmet Topal diyebilirsin. Dönelim Kayserispor'a. Kötü futbol oynayan oyuncu gösteremezsin. Herkes birbirine yardım etti. Boşa top atmadılar. Hep ayağa oynadılar. Bu da Sergen'den gelen bir özellik."

"Teknik Direktörler kendi stillerini takımlarına yansıtırlar. Sergen'in oyun karakteri kısa zamanda takıma yansımaya başlamış"