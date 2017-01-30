Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar formasıyla 23 Şubat 2015'te attığı güzel golle Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Güray, ertesi sezon 4 Ekim 2015'te Kadıköy'de oynanan ve 2-2 biten maçta yine ağları sarsmıştı. Güray, dün gece ise iki gol ve bir asistle gecenin yıldızı oldu.

"FENERBAHÇE'YE DENK GELİYOR"

Fenerba hçe maçına 2 golle damga vuran Güray karşılaşma sonrası, "Goller, Fenerbahçe'ye denk geliyor. İyi mücadele ettik. Sergen Hoca'nın gelişiyle daha iyi takım olduk. Umarım böyle de devam eder. Son golden önce iyi bir hissiyat geldi. Vuruş yaptım güzel gol oldu. İnşallah devamı gelir" açıklamasını yaptı.