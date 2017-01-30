Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor forması ile Osmanlıspor'un ardından Alanya ağlarını da havalandırmayı başaran Samuel Eto'o ilerleyen yaşına rağmen durmak bilmiyor. 35 yaşındaki futbolcu Akdeniz ekibi ile bu sezon çıktığı 16 maçta 8 gol atıp, 2 asist yaparken, toplamda ise 48 maçta 28 gol atmayı başardı. Antalyaspor ile 4 bin 117 dakika forma giyen ve 8 de asist yapan oyuncu her 114 dakikada bir skora etki etmeyi başardı. Eto'o iki sezonda ligde 26 farklı maçta skora etki etmeyi başarırken, Antalyaspor öncesi son üç takımında (Sampdoria, Everton, Chelsea) 73 maçta 18 gol atmıştı.