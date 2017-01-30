Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat maç sonrası şaşkın ve gergindi. “Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelime bulmak zordur. Herkesin kötü olduğu bir maçı geride bıraktık” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “1-1’den sonra 2-1 olabilirdi ama denedik olmadı ve goller yedik. 3 ve sonrasında da güzel bir golle sonuç 4-1’e geldi. Skor biraz fazla oldu. Oyuncular bizim normal taktiğimizin dışına çıktılar, disiplinsiz davrandılar. Oturup, konuşup bunun sebebini bulacağız” ifadelerini kullandı. “Sahaya çıkardığımız kadro hemen hemen geçen haftayla (Başakşehir maçı) aynıydı” diyen Advocaat, “Geçen hafta Ozan, bu hafta da Mehmet Topal vardı. Başakşehir maçı sonrası oynanan bu futbolu nasıl açıklayabiliriz, bilemiyorum. Geçtiğimiz haftaya göre sahada büyük fark vardı” tespitinde bulundu.

Kaliteli isimler lazım

“Fenerbahçe olarak nasıl yola devam edeceğiz düşünmemiz gerekiyor” diyen Advocaat, “Takıma daha kaliteli isimler lazım. Ben 10 numara istemiyorum. Hücuma yönelik orta saha istiyorum. Aslında anahtarın nerede olduğunu da biliyorum ama bunu izah etmem zor” ifadelerini kullanırken, “Quaresma’yı istiyor musunuz?” sorusuna, “Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum” cevabını verdi.

HAKLI SEVİNÇ

Süper Lig’de 4 maçtır kaybetmeyen F.Bahçe’nin bu serisine Kayserispor son verdi. Bu maçların üçünde gol yemeyen sarı-lacivertli takım, Kayserispor’dan bir maçta 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım maç sonrası hak ettiği farklı galibiyetin sevincini taraftarıyla birlikte paylaştı.