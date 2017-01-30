Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transferin son günü heyecanı yaşanıyor. Brezilya'daki orta saha arayışlarından kötü haberlerle dönen sarı lacivertli yetkililer, Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'dan olumlu yanıt beklese de, umduğunu bulamadı. Menajerler aracılığıyla son dakika hamlesi yapmaya hazırlanan yönetim alınan Kayserispor mağlubiyetiyle bu operasyon konusunda kararsız kaldı.

Sarı lacivertlilerde transferin son günü sözleşmesi devam eden mevcut oyuncuların da kaderlerini belirleyecek. Kadro dışı kalan oyunculardan Emmanuel Emenike özellikle Rusya'da görüşmeler yapsa da kendisine uygun bir teklif bulamadı. Gregory van der Wiel'a Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin yaptığı kiralama teklifi ise ilk etapta yönetim tarafından kabul görmedi. Sarı lacivertli yöneticiler son günde oluşacak transfer durumlarını teknik direktör Dick Advocaat ile de görüşerek karara bağlayacak.

Takımdaki durumu netleşecek bir diğer isimse Aatif Chahechouhe. Atiker Konyaspor, Faslı oyuncu için Fenerbahçe yönetiminden hala haber bekliyor. Deneyimli futbolcu için daha önce Bursaspor ve Antalyaspor kulüpleri de ilgilerini gizlememişti. Yönetim, Advocaat'ın raporu doğrultusunda Aatif için son kararı verecek.