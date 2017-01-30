Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ikinci devresine iyi başlayarak alt sıralardan kurtulmak isteyen Adanaspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Adanaspor henüz 4. dakikada Roni ile golü buldu. İlk yarıda başka gol olmayınca Adanaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da seyircisinin desteğiyle iyi başlayan Adanaspor, 62. dakika Digao ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0 Bu golden sonra kendi yarı sahasına çekilen Adanaspor, Kasımpaşa ataklarına geçit vermedi ve 90 dakika sonunda 3 puanı çıkarmayı bildi.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 17’ye çıkarırken Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.