Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 19. haftanın kapanış maçında Şanlıurfaspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. GAP Arena'da oynanan mücadele 1-1 bitti.

51. dakikada Hasan Hüseyin Acar ile öne geçen Eskişehirspor'a ev sahibi Şanlıurfaspor 85. dakikada Batuhan ile karşılık verdi. Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran Eskişehirspor averajle liderliğini sürdürdü. Şanlıurfaspor ise puanını 22 yaptı.

ŞANLIURFASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 1

Stat: GAP Arena

Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Oktay Delibalta (Dk. 77 Artun Akçakın), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Dk. 55 Batuhan Artarslan), Batuhan Karadeniz (Dk. 88 Askar), Cemil Adıcan, Şaban Özel

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Tokgöz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 72 Ofoedu), Tarık Çamdal, Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga (Dk. 90 Meye)

Goller: Dk. 50 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 84 Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 89 Uğur İnceman (Eskişehirspor), Dk. 65 Kağan Söylemezgiller, Dk. 90 Askar (Şanlıurfaspor)