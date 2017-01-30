Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Serge Ognadon Akakpo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor'un borsaya yaptığı açıklamada;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."

2015-2016 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Akakpo, 1461 Trabzon ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 6 maçta forma şansı bulabildi.