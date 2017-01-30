Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takıma, ara transferde kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan Caner Erkin ile Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı olan Ömer Şişmanoğlu da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Luis Rhodolfo, Veli Kavlak, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

DEMBA BA VE ERSAN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi. Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti.

Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.