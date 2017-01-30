Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor galibiyetini değerlendiren Şenol Güneş, "Zor bir rakiple, uyumlu, uzun süredir birlikte oynayan bir takımla oynadık. İki beki de hücuma iyi çıkıyor. Ama biz onların bütün oyun anlayışına hazırdık. Rakibe baskı yaptık ve kanatları kapatmaya çalıştık. Hücumda derinliği iyi kullandık. Hücumda ve savunmada gayet iyiydik. Bu da skoru getirdi." dedi.

Skor 2-0 olduğunda rakibin oyunu kontrol ettiğini kaydeden Güneş, "O bizim adımıza bir eksiklikti. 2. yarının başında savunmada durduk. Rakip geldi ve hatamız yoktu. Geldikten sonra hücuma çıktık ve golü bulduk. Gereksiz bir gol yedik ama oyunun tamamında hakimdik. Bütün oyuncular iyi niyetliydi. Bugünkü sonuç Konyaspor'un kötü olduğunu göstermez. Bizim de herşeyimizin mükemmel olduğunu göstermez." özeleştirisinde bulundu.

Cenk'in performansıyla ilgili olarak da, "Özellikle 3. golü olağanüstüydü." diyen Güneş, "Cenk hareketli koştuğu zaman daha iyi olacak. O konuda biraz mesafe olmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.