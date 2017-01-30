Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5-1'lik Beşiktaş yenilgisini değerlendiren Aykut Kocaman, "Skor ağır. Son dönemlerdeki oyun kalitemize uymayan bir skor. Kaybetme ihtimalimiz yüksek görünüyordu. Kendi sahalarında oynuyorlar ama bu kadar ağır bir skor beklemiyordum." dedi.

Maçı "20 dakikalık periyot bizim için sıkıntılı geçmeye aday görünüyordu. Burayı kazasız geçseydik oyunu kontroloümüz altına alabilirdik. 2. gol her şeyi berbat etti." diyen Aykut Kocaman'ın hedefinde hakemler vardı.



Kocaman, "2. golün yapılış şekli yüzde yüz faulden gelen bir pozisyon. 2. golden sonra biraz daha oyunu Beşiktaş kalesine götürdük. Problemimiz şuydu. Baskı oluşturmaya çalışırken çok açık verdik. Kontrat yedik. İlk yarının sonunda yüzde yüz penaltı vardı. Eliyle net bir şekilde çeviriyor. Bizim etimiz ne budumuz ne? Zaten kolay gol atan bir takım değiliz. 2. yarıya biraz daha nasıl agresifleşiriz dedik. Ondan sonra bir gol daha oldu ve her şey bitti." dedi.

Aykut Kocaman açıklamalarının sonunda ise "Beşiktaş'ın kazanması anormal değil. Yine bir hakem faciası yaşadık. Ne desek boş. Zayıf hakemler, mesleğimin biraz daha erken sonlanmasına yardımcı olacak" sözleriyle de yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.