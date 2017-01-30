Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5-1’lik Atiker Konyaspor galibiyetini değerlendiren Cenk Tosun, “İnanılmaz başladık. İlk 20 dakika bayağı domine ettik. Pozisyon üstüne pozisyon bulduk. 2-0'dan sonra düşüş vardı. 2. devre yine maçı doğrulttuk ve hakimiyet bizim elimizdeydi. Hakettiğimiz bir maçtı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Golerinde Quaresma’nın asistlerinin önemli pay tuttuğunun hatırlatılması üzerine ise Cenk Tosun, “Quaresma zaten bence Avrupa'nın en iyi orta kesen oyuncularından biri. Çok sert ve falsolu kesiyor. Bugün de öyle bir top kesti. Biz onunla maçtan önce konuşuyoruz. Direk içeri gir, içeri girdiğinde orta yapacağım diyor. Öyle de yapıyor. Bir pozisyonda da Atiba'ya bıraktı. O da gol olsaydı daha iyi olacaktı.” ifadelerini kullandı.

Sezon sonuna kadar kaç gol atar?” sorusuna ise golcü oyuncu, “Ben bir tahmin versem yanlış olur. Atabildiğim kadarıyla atabileceğim. Önemli olan 3. yıldızı takmak. Şampiyonluk çok önemli.” yanıtını verdi.