Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Nur Çebi, maç sonunda ikinci yarının çok zorlu geçeceğini söylerken, Aziz Yıldırım tezahüratlarını ise duymadığını dile getirdi.

Çebi, "Ligdeki takımların hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. 2 yarı daha zorlu geçecektir. 1 yarıdaki gibi rahat bir ortam beklemiyorum. Zor bir süreç başladı. Konyaspor maçı da çok zordu. Bundan sonraki her maçımız çok zor olacak." dedi.

İstanbul'a gelen Demba Ba'nın sorulması üzerine Çebi, "Bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Bizim misafirimiz. Borsada kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.