Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Mutlu Topçu oldu.

Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve teknik direktör Topçu'nun yanı sıra kulüp yönetim kurulu üyeleri Fatih Pulat, Fatih Korkmaz, Ali Turan, Cem Öztürk ve Sezer Sezgin katıldı.

Başkan Ay, burada yaptığı konuşmada, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, anlaşmanın Topçu ve Bursaspor'a hayırlı olmasını diledi.



Geçen hafta Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü belirlemek için 6 gün uğraştıklarını aktaran Ay, "Bursaspor camiasını iyi bilen, şampiyon olduğumuz kadroda yardımcı antrenörümüz olan ve futbolcularımızın bazılarını tanıyan Mutlu hocada karar kıldık. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Kendisiyle bundan sonra yeni bir sayfa açacağımızı, hedefimiz doğrultusunda çalışacağımızı konuştuk' ifadelerini kullandı.

Takımda gelecek dönemde eski futbolcuları Ivan Ergic'in de sportif direktör veya danışman olarak yer alacağı ifade edildi.