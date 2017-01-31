Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Talimatnamesi gereği 18 kişilik kadroda en az 7 Türk oyuncunun olması gerekirken, Kasımpaşa'nın Adanaspor kadrosunda sadece 6 Türk oyuncu olduğu ve Kasımpaşa'nın kadroda 12 yabancı futbolcuya yer verdiği gözlendi.

Kasımpaşa'da ilk 18 içinde kaleci Ramazan Köse, Veysel Sarı, Tunay Torun, Adem Büyük, Eray Birniçan ve Turgut Doğan Şahin haricinde başka Türk statüsünde oyuncu olmadığı görünüyor.

HÜKMEN YENİLGİ

Kasımpaşa'nın, TFF Talimatnamesi'nin 22. Maddesini d bendine göre; kural hatası yapması nedeniyle hükmen yenik sayılması bekleniyor.