Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonki müthiş yükselişini 6-0 kazanılan Akhisar maçında da sürdürüp 2 gol atan Bruma, Avrupa'da da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Geçen yılı Real Sociedad'da geçiren ve bu sezona bambaşka bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu, Süper Lig'deki performansıyla Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. Bruma, ligde 18 maçta 7 gol, 5 asistle Avrupa'daki 5 büyük lig (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1) ve Süper Lig baz alındığında '23 yaş altında gole en çok katkı yapan' 4. isim durumuna geldi.

ZİRVEDE WERNER VAR

Bu alanda listenin zirvesine Alman ekibi Leipzig'de oynayan Timo Werner (11 gol, 4 asist) yerleşirken, Bruma'dan daha iyi performans sergileyen diğer isimler ise Tottenham'dan Dele Alli ve Fiorentina'dan Federico Bernardeschi oldu. Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da ilk 10'a girmeyi başardı.