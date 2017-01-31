Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Beşiktaş'tan 1.5 yıllığına kiralamak istediği Tolgay Arslan'ın fiyatını düşürmeye çalışıyor. Transferin son gününde görüşmelerin hızlanması beklenirken, 1 milyon 750 bin Euro önerilen Tolgay 2 milyon 150 bin Euro istiyor. Bu arada Akakpo'nun sözleşmesi fesh edildi. Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk lig maçını 22 bin 654 taraftar izledi. Bordo-mavili yönetim de taraftarlara teşekkür etti.