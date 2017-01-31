Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de geçen hafta zirveye konan Kara Kartal evinde ligin güçlü ekiplerinden Atiker Konyaspor’u 5-1 yenerek liderliğini pekiştirirken muhteşem futboluyla da şampiyonluk yarışındaki rakiplerine korku saldı. Maça taraftarının müthiş desteğiyle ve sağlı sollu ataklarla başlayan Beşiktaş’ın golü gecikmedi. Henüz 9. dakikada Quaresma atağı başlattı, Talisca ortayı yaptı ve Babel kafayı çaktı: 1-0. Konyaspor karşısında Beşiktaş sık sık kontrataklarla tehlikeli oluyordu. Tribünler 28’de yine coştu. Orta alanda kapılan topla çok hızlı gelişen atakta yine Quaresma sağdan aldı götürdü ve Oğuzhan’ın önüne bıraktı. Genç yıldız da şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Tosic kaleyi şaşırdı

Konyaspor gole ilk defa 38’de yaklaşırken Ali Çamdalı’nın şutunu kaleci Fabri son anda kurtardı ve soyunma odasına da 2-0 üstünlükle girdi Şenol Güneş’in öğrencileri. Beşiktaş ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Dakika 50’de yine hızlı gelişen bir atakta bu defa Babel asist yaparken, Cenk Tosun müthiş bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi. Beşiktaş yüklendikçe yükleniyor, Vodafone Arena’da gol sağanağı dinmiyordu. Bu golden 5 dakika sonra Quaresma enfes bir orta kesti, Cenk Tosun kafa vuruşuyla farkı 4’e çıkardı: 4-0. Konyaspor’un tek golü 63’te geldi. Maçın başarılı isimlerinden Tosic’in ters vuruşu ağlara gitti: 4-1. Oyuna 67’de Talisca’nın yerine giren Tolgay Arslan 83’te ceza sahasında indirildi. Cenk Tosun kazanılan penaltıyı gole çevirerek ‘hat-trick’ yaparken skoru da belirledi: 5-1. Henüz 19 hafta geride kalmasına rağmen muhteşem futbolun ardından siyah-beyazlı tribünler maç sonunda ‘şampiyon’ sesleriyle inliyordu.