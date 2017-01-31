Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Arena'daki maç Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar ilk önce Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı, daha sonra ise birgün önce, 4-1 Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Kayserispor maçına atıfta bulunarak; "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Aziz Yıldırım bizi bırakma" şeklinde tezahüratlarla ezeli rakiplerine gönderme bulundular.