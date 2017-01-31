Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, 3 Şubat'ta Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayına başlayacak.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak.



“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.



Farklı spor branşlarından dünyanın en çok izlenen organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan yeni spor kanalı S Sport’un merakla beklenen Premium içerikleri:



İngiltere Premier Ligi Maçları

İngiltere Premier Ligi Maç Özetleri ve Özel Programları

Milli Takımlar Hazırlık Maçları

CSL - Çin Futbol Süper Ligi

BARCA TV Kulüp Kanalı

AJAX TV Kulüp Kanalı

BAYERN TV Kulüp Kanalı

NBA’den Canlı Maçlar

Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları

WTA Tenis Turnuvaları

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World`s Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller