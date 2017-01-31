Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor. Yerine Arsenal'in kalecisi David Ospina'nın ismi geçiyor. Sezon sonu sözleşmesi biten Volkan Demirel'in kaleyi devretmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yerine 1 numaralı aday Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina.



4 FARKLI GOL YEDİ

Volkan Demirel, Kayserispor maçında 4 farklı şekilde gol yemeyi başardı:

1-Ceza sahası dışından şutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladı.

2-Bacak arasından gol yedi.

3-Ceza sahası içinde hakim olamasa da fazla hatası yoktu.

4-Orta sahadan gol yedi.

YA GİDECEK YA YEDEK KALACAK

Bu tablo karşısında ya Volkan'ın sözleşmesi uzatılmayacak ya da takımda yedek kalacak. Arsenal'de Petr Cech'in yedeği olan Ospina, geçen yaz da Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.