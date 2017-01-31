Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Bölgesi hakemlerinden Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam İstanbul Vodafone Arena'da oynanan ve ev sahibi Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem olarak görev yaptı.

14 SAAT GEÇMEDEN MAÇA ÇIKTI

Sabah saatlerinde uçak ile Hatay'a gelen hakem Mehmet Cem Hanoğlu, aradan 14 saat geçmeden ayağının tozuyla öğle saatlerinde İskenderun 5 Temmuz dış sahasında Karaağaçspor ile Samandağspor arasında Hatay 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmasını yönetti.

Mehmet Cem Hanoğlu, takımlar ile sahaya çıkarken, taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı.