Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küme düşme hattında bulunan Kayseri'ye deplasmanda 4-1 yenilen F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, maçı izlediği otelde futbolcularının performansına sert tepki gösterdi.

"Kümede kalma mücadelesi veren takımdan 4 gol yiyoruz" diyen Yıldırım, "Bu futbolun bahanesi olamaz. Sahadaki oyuncularda yenilgiye karşı bir isyan yok. Bu görüntü bize yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ YENEMEZSİNİZ"

Gece-gündüz F.Bahçe'nin daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettiğine vurgu yapan Başkan Aziz Yıldırım, "Futbolcular da sahada ruhsuz bir şekilde oynuyor. Mücadele etmez ve böyle ruhsuz bir futbol oynarsanız kimseyi yenemezsiniz" dedi. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in performansını da eleştiren Başkan Yıldırım, "Kalemize gelen her top, gol oluyor" şeklinde konuştu.