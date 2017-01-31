Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'ın Quaresma hakkındaki transfer açıklamasını eleştiren Fikret Orman, Quaresma'nın sözleşmesini uzattıklarını söyledi.

"Fenerbahçe senelerdir Beşiktaş'ı konuşuyor"

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına biraz değinelim. Açıklık getirelim. Biz hiçbir camia ile kavga içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camia ile çatılmaya girme arzusunda olmuyoruz. Ama maalesef Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun nedeni de onların yaptığı açıklama. Son yapılan açıklamalara o kadar çok şey var ki söylenecek; ama biz girmiyoruz. Senelerdir Fenerbahçe kulübü Beşiktaş'ı konuşuyor.

"Quaresma'nın sözleşmesini uzattık"

Bizim amacımız Fenerbahçe taraftarını rencide etmek değil. O yüzden o konulara girmek istemiyorum. Açıklanması gerekenler var ama. Quaresma 7 maç daha oynarsa sözleşme otomatik uzuyor. Teklif götürülmesinin bir nedeni olabilir: "Sen oynama, boşa çık". Aziz Yıldırım "isterlerse evrakları göndeririz" dedi. İstiyoruz, göndersinler. O sözleşme götürenleri mahkemeye vereceğim. Quaresma'ya sordum, evimde oynayacağım dedi. Biz de sözleşmesini uzattık. Sosa, terör'den dolayı ayrılmamış...Bize attığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortada.

"Biz istemedik, o istedi"

"Mehmet Ekici'yi biz almak istemedik. Menajeri vasıtasıyla bize geldi. Kız kardeşleriyle ben görüştüm. Gelmek istediğini söylediler. Değerlendirelim dedik. Bunun üstüne Trabzon kulübü görüşebileceğimizi ifade etti. Umut Güner, Mehmet'in babası ve menajeri buluştu. Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor dediler. Trabzon'la konuşmamız gerektiğini söylediler. Görüşmeye başladık."

"Böyle biriyle işimiz olmaz"

"Trabzon ile prensipte de anlaştık. Bu dakikadan sonra futbol hayatıyla oynuyormuşuz... Bunu bize çizen oyuncu ve menajeri. Şu an kadromuza zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Nereye isterse gitsin. Böyle bir ahlakla zaten bizim işimiz olmaz. Bize gelmek istediğini söyleyen menajeri ve babası."