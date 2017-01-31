Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı. Amed Sportif Faaliyetler ile Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe’ye 130 bin TL para cezası verildi. TFF’nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Fenerbahçe’nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT’nin 53/8. Maddesi uyarınca 130 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."