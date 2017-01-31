Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4-5 Şubat tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. Türkiye geneli tüm kulüplerin katılacağı şampiyonada güreşçiler 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kilolarında mindere çıkacak. Türkiye’nin en iyi güreşçilerinin belli olmasının yanı sıra şampiyonada derece elde eden güreşçiler A Milli Takıma girme şansı elde edecek.

OLİMPİYAT MADALYALI GÜREŞÇİLERİMİZ DE KATILACAK

Şampiyonada 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında 130 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile 98 kiloda bronz madalya alan milli güreşçimiz Cenk İldem’de katılacak. 6 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkacak olan şampiyonlarımız güreşseverlere unutulmaz maçlar izletecek.

AYDIN: "BU ŞAMPİYONA GREKOROMEN TAKIMIMIZI ŞEKİLLENDİRECEK"

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen’i eski günlerine kavuşturmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Grekoromen’de tam kadro gitmek istiyoruz. Ancak bazı sıkletlerimizde halen istediğimiz başarıları elde edemedik. Bu açıdan yapacağımız şampiyona Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımımızın şekillendirmemiz açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Grekoromen takımımızda istediğimiz seviyeye ulaşmamız ve 2020 Tokyo hedeflerine ilerlememiz için Adana’da iyi bir analiz yapıp ona göre planlarımızı şekillendireceğiz" dedi.