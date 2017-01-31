Hüseyin Kalpar’ın istifasının ardından yaşanan teknik direktör krizi sonrası göreve gelen Boşnak teknik adam Safet Susiç, Alanyaspor’daki görevine dün resmen başladı. Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, ilk antrenmanını yaptı. Yeni Teknik Direktör Safet Susiç gözetiminde yapılan antrenmana, yeni transferler Junior Fernandes ve Darko Lazic de ayaklarının tozuyla katıldı. İdman öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Susiç, teknik ekip ve futbolcuları birbirleriyle tanıştırdı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Carlos Garcia ise antrenmanda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Alanyaspor’un yeni teknik adamı sahaya indi
31.01.2017 - 20:11 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yeni Teknik Direktör Safet Susiç yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Etiketler : alanyaspor,süper lig,safer susiç,
443055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/443055.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
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13
5
1
39
15
24
44
2
Başakşehir
19
12
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1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
7
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
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3
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12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
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4
4
11
14
39
25
13