Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'a canlı yayında yanıt verdi. Yayın ihalesiyle ilgili olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ canlı yayında ihalenin kur fiyatıyla ilgili konuştu.

Gümüşdağ, "İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım'da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!" ifadesini kullandı.

Deneyimli yönetici, yayıncı kuruluşa da destek olunması gerektiğini ifade etti. Medipol Başakşehir'in Başkanı, ihalenin dolar kuru üzerinden 3.26'ya sabitlenmek istediğini, Aziz Yıldırım ise 3.36'da ısrarcı olduğunu söyledi.

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayına telefonla bağlanarak Göksel Gümüşdağ'a cevap verdi:

Göksel Gümüşdağ'ın sözlerine sert bir şekilde cevap veren Aziz Yıldırım, "Göksel bey ile çalışmalar yaptılar, bu ihale operasyonunu yaparken 4 büyük takımdan birilerinin bu ihaleye katılmasını istedim, katmadılar. Bu ihale şartnamesini de Göksel Gümüşdağ'dan başka kimse bilmiyor. Bu şartnameyi istedim, ama bunu görmedim. Ürün kulüplerin ürünü ama biz pazarlayamıyoruz. Kulüpler Birliği, hiçbir kulübe bu şartname nedir diye göndermedi. Bu ihaleden kaynaklanan bir fark varsa, biz bunu öderiz ama mesele bu değil. Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım! 1 Haziran'dan itibaren bu yapılan ihale hayata geçecek. Kur olarak baktığımız zaman 3.26 TL'ye imzalayacağız diyor ama kura baktığınız zaman 3.36! Burada bir fark var. Bu hadise 1 Haziran'da başlayacak. 1 Haziran'da kur 4 TL olursa, bu sözleşmenin 4 TL üzerinden yürürlüğe girmesi gerekmiyor mu? Peki kur 3 TL'ye düşerse yayıncı kuruluş, bu kur 3 TL oldu; yeniden sözleşme yapalım diyecek mi?" dedi.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ARASINDAKİ KONUŞMALAR;

Göksel Gümüşdağ: Şartnamede şu yazıyor; ihale günü rakam neyse; sözleşme yürürlüğa girdiğimiz kur neyse o zamanın kurundan hesap edilecek. 18 kulüp, şartname açıklandığı zaman 18 kulüpten temsilci vardı.

Aziz Yıldırım: "Şartname bana gelmedi, bunu TFF'nin yapması lazımdı, yapmadı. İhale şu anda devam ediyor

Göksel Gümüşdağ: "İhale imzalandı bitti"

Aziz Yıldırım: "Sen, 1 Haziran'da geçerli olacak olan ihaleyi nasıl 1 yıl önceden yaparsın"

Göksel Gümüşdağ: "Kanun var, en geç 6 ay önceden bu ihaleyi yapmak zorundasınız diyor"

Aziz Yıldırım: "İhaleyi, belli olmayan kur üzerinden yapamazsınız! Haziran ayında bu kur 3 liraya düşse ne olacak? Koskaca Digitürk, 25 milyonu ödemekten mi kaçıyor. Maksimum 25 milyon. Adamın kaybından bize ne kardeşim. Benim kulübümün kaybı ne olacak kardeşim?. Türkiye'de kur bu şekilde artarken, sizin bahsettiğiniz şekilde bir artış olmaz. Ezbere konuşuyorsunuz"

Göksel Gümüşdağ: "Kulüpleri de yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız"

Aziz Yıldırım: "Bu ihaleyi yaptınız, bizden niye kağıt istiyorsunuz. Bir ihaleye fesat karıştırmak varsa, biz gerekeni yaparız, böyle bir şeye izin vermeyiz. İhaleye fesat karıştırıldıysa bu işi mahkemeye götürürüm"

Göksel Gümüşdağ: "İhalede şeffaflık çok net. Burada sizden arkadaşlar da var. Hukuki olarak elinizden geleni yapabilirsiniz. Şartname neyse bu şekilde devam ediyoruz. Şartnamenin üzerinde çalışırsanız daha iyi anlarsınız.

Aziz Yıldırım: "Göksel bey, ben her şeyi bilirim. Sen benim yardımcıydın. Ben bir şey söylüyorsam, bu çıkar. Kimse merak etmesin. Yapılan şartnamedeki değişikliklere karşıyım. Hesabı kitabı iyi yapalım. Bu ihale 1 Haziran'dan itibaren geçerlidir ve 1 Haziran'daki şartlar geçerlidir. Benim itirazım buna, bu kabul edilemez bir durum. Madem siz şartnameye göre hareket ediyorsunuz, o zaman kulüplerden yazı istemeyin. Ben değerlendirdim, ihaleye fesat karıştırmak yok kardeşim. Ben kendi kulübümün hakkını sonuna kadar savunurum"