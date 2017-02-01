Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın cengâveri Cenk Tosun’dan iddialı açıklamalar geldi. Kayseri’ye attığı üç golle ‘hat-trick’ yapan ve gol sayısını 15’e çıkaran yıldız oyuncu gol krallığından çok takımın şampiyonluğuna odaklandığını söyledi. Krallık yarışındaki en yakın rakibi Konyasporlu Bajic ve Galatasaraylı Yasin Öztekin’in 6 gol önünde bulunan Cenk Tosun, “Şu anda her şey hem benim hem de takımım adına yolunda gidiyor. Çok iyi bir takımız ve sezon sonunda 3. yıldızı formaya takmaya yakınız. Gol krallığı gibi bir hedefim yok. Beşiktaş şampiyon olsun da ben kral olmasam da olur” ifadelerini kullandı.

15 golün 12’si Arena’da

Demba Ba’nın takıma dönmesinin kendisini etkilemeyeceğini iddia eden Cenk Tosun, “Formamı kimseye kaptırmam. Ba herhalde beni seyretmeye gelmiş! Şaka bir yana elbette hocamız kime görev verirse o oynar. Ba gibi tecrübeli bir oyuncunun aramızda olması bize güç katacak” dedi. Bu sezon ligde attığı gollerle adından söz ettiren Cenk Tosun, Vodafone Arena’nın da en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Cenk Tosun, Vodafone Arena’da çıktığı maçlarda şu ana kadar 12 gole imza attı. Ligde 11 defa fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise bir gol attı.