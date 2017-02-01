Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde düzenlenen Santa Barbara Bisiklet Yarışında iki bisikletlinin teması sonucu sporculardan biri yere düştü. Yere düşen kişiye ve bisikletine takılan 3 sürücü de aynı kaderi paylaştı. Sporcular kazayı küçük yaralanmalarla atlatırken, tüm yaşananlarsa bir diğer sporcunun kask kamerasına yansıdı.