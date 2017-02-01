Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahne alacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe karşısına Beşiktaş kaptanı olarak çıkacağını öne sürdü.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI TEPKİSİNİ ARTTIRDI

Bu iddia sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarını şaşırtırken, Fenerbahçeli isimlerin tepkisini arttırmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, sarı lacivertli camia tarafından maddiyatçılıkla suçlanmıştı.