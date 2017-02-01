Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder dışında bu sezon iki maçta birden üç asist yapan futbolcu bulunmuyor.



Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, son Akhisar maçında üç asist birden yaparak bu sezon lig maçlarında 11 asiste ulaştı. Sneijder daha önce da Alanya maçında 3 asist yapmıştı. Hollandalı yıldız, böylece Spor Toto Süper Lig'de iki lig maçında üçer asiste ulaşmayı başaran tek isim oldu

Peki sadece Türkiye'de mi? Hayır...

Sneijder'in bu performansını Avrupa'nın beş büyük ligi olan Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da tekrarlayan yok. İspanya ve Fransa'da bu sezon bir maçta üç asist birden yapan futbolcu bulunmuyor. İngiltere'de West Ham'dan Michail Antonio Crystal Palace'a, İtalya'da Napoli'den Marek Hamsik Cagliari'ye karşı tek maça üç asist sığdırdı.

Almanya'da ise 4 futbolcu bu performansa ulaştı. Marco Reus (Borussia Dortmund) Mönchengladbach'a, Franck Ribery (Bayern Münih) Ingölstadt'a, Andrej Kramaric (Hoffenheim) Mainz'a ve Thomas Müller (Bayern Münih) Werder Bremen'e üç asist yapmışlardı.