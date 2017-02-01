Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Kayserispor'a 4-1 kaybederek büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularıyla antrenman öncesinde mini bir toplantı yaptı. Advocaat takıma, "Son dönemde kötü sonuçlar aldık ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Hala üç kulvarda mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Önümüzdeki maç, Beşiktaş için bir kupa maçı olabilir, ancak bizim için daha fazlasını ifade ediyor." şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam, "Bu maçta en iyi mücadelemizi göstermeli ve taraftara kendimizi affettirmeliyiz." dedi.

Futbolcularına güvendiğini sözlerine ekleyen Advocaat sonrasında yapılan antrenmanda da takımın başında yer aldı