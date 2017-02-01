Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler’e iki oyuncusundan iyi haber geldi.

Adanaspor maçının ilk yarısında arka adalesinden sakatlanan Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı. Milli futbolcu, pazar akşamı Vodafone Arena'daki maç kadrosunda yer alabilecek. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle iki lig ve iki kupa maçında forma giyememişti.

Senegal Milli Takımıyla Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Moussa Sow da takıma dönen bir diğer futbolcu olacak. Gabon'daki turnuvada sakatlık yaşamayan Senegalli golcü, derbide formasına kavuşabilecek durumda. Sow, böylece milli takıma gitmesi yüzünden ikisi kupa olmak üzere toplam beş maçı kaçırmış olacak.

Son oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve arka adalesinde sertleşme oluşan Salih Uçan ise derbide forma giyemeyecek. Kontrollü olarak takımla çalışmalara başlayan Volkan Şen'in de Beşiktaş maçına yetişmesi mümkün görünmüyor. Volkan, 8 ocak'ta Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.